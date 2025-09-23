Efsane filmin hayatta kalan son yıldızlarından biriydi: Acı haberi kızı verdi!

Sinema tarihinin efsane yapımlarından biri olan Oz Büyücüsü'nün (The Wizard of Oz) hayatta kalan son yıldızlarından biri olan Elaine Merk Binder, 94 yaşında hayata veda etti.

1939 yapımı efsane filmdeki son Munchkin'lerden (kurgusal Munchkin Ülkesi'nin yerlisi) biri olan Binder'in vefat haberini, kızı Annette Phillips verdi.

İki kez hız sınırını aşan ünlü oyuncuyu 1 yaşındaki oğlu kurtardı!

"KORKUTUCU" OLARAK TANIMLAMIŞTI

1938 yılında, filmin çekimleri sırasında sadece 8 yaşında olan Binder, daha önce verdiği bir röportajda, o dönemi "korkutucu" olarak tanımlamıştı. Binder, hem dans edip hem de şarkı söyleyecek sekiz çocuktan biri olarak seçildiğinde büyük bir rahatlama yaşadığını anlatmıştı.

Judy Garland’ın Dorothy Gale'e hayat verdiği Oz Büyücüsü, tüm zamanların en çok izlenen filmlerinden biriydi.