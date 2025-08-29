Şahan Gökbakar: 40 milyon euro çarptı gitti

Şahan Gökbakar: 40 milyon euro çarptı gitti
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play off tutunda Benfica'ya kaybederek şampiyonlar liginden elenen Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

jose-mourinho-001.webp

Alişan demediğini bırakmadı: Yallah nereye gidersen gitAlişan demediğini bırakmadı: Yallah nereye gidersen git

"KENDİ ADIMA ÜZÜLDÜM"

Ayrılık haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Galatasaray taraftarı olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Geldi... Bitik futbolu ve kişiliğiyle, herkesle dalgasını geçti, Türkiye'yi aşağıladı ve sıfır başarı kazanarak 40 milyon euro çarptı gitti... Açıkçası kendi adıma üzüldüm. Rezalet bir futbol oynatıyordu Fenerbahçe'ye..."

ahan-gokbakar-paylasim.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Magazin
Ünlü şarkıcı kanser teşhisi sonrası sahnelere geri dönüyor
Ünlü şarkıcı kanser teşhisi sonrası sahnelere geri dönüyor
Demet Akalın’dan TRT’ye çağrı!
Demet Akalın’dan TRT’ye çağrı!