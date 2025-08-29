Şahan Gökbakar: 40 milyon euro çarptı gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi play off tutunda Benfica'ya kaybederek şampiyonlar liginden elenen Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

"KENDİ ADIMA ÜZÜLDÜM"

Ayrılık haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Galatasaray taraftarı olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Geldi... Bitik futbolu ve kişiliğiyle, herkesle dalgasını geçti, Türkiye'yi aşağıladı ve sıfır başarı kazanarak 40 milyon euro çarptı gitti... Açıkçası kendi adıma üzüldüm. Rezalet bir futbol oynatıyordu Fenerbahçe'ye..."