Alişan demediğini bırakmadı: Yallah nereye gidersen git

2024-2025 sezonunda Fenerbahçe’nin başına geçen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

"ALACAĞIN TAZMİNATTA HARAM OLSUN"

Ayrılık haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ünlü şarkıcı Alişan da bu habere sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mourinho’ya sert sözlerle yüklendi:

"Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayıp sürekli saçma sapan hikayelerle insanları yoran, sürekli geçmişini anlatıp geleceğe dair hiçbir şey yapmayan bir adamdan hepimiz bir şeyler beklediğimiz için kahroluyoruz. Şimdi yallah nereye gidersen git… Bir daha gözümüz görmesin seni… Alacağın tazminatta haram olsun… Darısı komple değişimlere İnşallah"

