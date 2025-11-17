Robbie Williams kör kalabilir! "Her geçen gün daha kötüye gidiyor"

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın, zayıflama iğnesi Mounjaro kullanımı nedeniyle görme kaybı yaşadığı ortaya çıktı. 51 yaşındaki şarkıcı, durumun hızla kötüleştiğini belirterek hayranlarını endişelendirdi.

Dünya magazin gündemine bomba gibi düşen bir açıklama, dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'tan geldi. Williams, son dönemde popüler olan zayıflama iğneleri (Mounjaro) nedeniyle görme kaybıyla karşı karşıya kaldığını duyurdu.

"MOUNJARO'NUN ETKİSİ OLABİLİR"

51 yaşındaki şarkıcı, kullandığı zayıflama iğneleri yüzünden görme yeteneğinin hızla bozulduğunu ve sahnede sorun yaşamaya başladığını açıkladı. Durumun ciddiyetini vurgulayan Williams, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir bulanık görüyorum ve her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bunun yaşla alakalı olduğunu düşünmüyorum; Mounjaro’nun etkisi olabilir."

Williams, sahnede artık hayranlarının yüzlerini net olarak seçemediğini dile getirdi.

İĞNEYİ BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Kör kalma riskine rağmen Williams, Mounjaro iğnelerini bırakmayı düşünmediğini belirtti. Şarkıcının bu kararı almasının ardında yatan neden ise, ilacın kendisine mental olarak iyi gelmesi:

"Yıllardır ruh sağlığım iyi değildi. Son 10 yılda üzerimdeki kara bulutlar dağıldı. Şimdi disiplinli yaşıyorum, spor yapıyorum, kendime bakıyorum."

İngiltere'de ilaç düzenleme kurumuna şimdiye kadar bu ilaçlarla ilgili 296 göz rahatsızlığı şikâyeti iletildi. Bu şikâyetlerin 164'ünde doğrudan görme kaybı bildirildiği kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

