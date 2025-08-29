Prens Harry ve Kral Charles 20 ay sonra yüz yüze geliyor

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Prens Harry, Eylül ayında Londra’ya yapacağı ziyarette babası Kral Charles ile bir araya gelecek. Ancak ağabeyi Prens William ile herhangi bir görüşme yapmayı planlanmıyor.

Harry, 8 Eylül’de merhum Kraliçe II. Elizabeth’in ölüm yıl dönümünde düzenlenecek WellChild Ödülleri için Londra’da olacak. Kaynaklar, baba-oğul görüşmesinin gerçekleşmesi için her iki tarafta da kararlılık olduğunu belirtti.

"SAMİMİ BİR UZLAŞMA İHTİMALİ DOĞDU"

Bir saray kaynağı, yaptığı açıklamada "Kimse aile içindeki sorunların çözüldüğünü iddia etmiyor, fakat mesele Charles ve Harry ile başlamak. Uzun zamandır ilk kez samimi bir uzlaşma ihtimali doğdu" dedi.

Prens Harry ile 76 yaşındaki Kral Charles’ın en son Şubat 2024’te görüştüğü hatırlatılırken, bu buluşmanın yaklaşık 20 ay aradan sonra gerçekleşeceği aktarıldı. Kaynaklar görüşmenin gösterişli bir buluşma değil, baba-oğul arasında samimi bir yüz yüze konuşma olacağını vurguladı.

PRENS WİLLİAM MESAFELİ DURUYOR

Öte yandan, Harry ile Prens William arasında barışma ihtimalinin şimdilik gündemde olmadığı ifade edildi. William’ın, özellikle Meghan Markle’a yönelik güven eksikliği nedeniyle mesafeli durduğu iddia edildi.

Harry’nin eşi Meghan Markle ise bu seyahatte yanında olmayacak. Markle, çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet ile birlikte ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Montecito’da kalacak. Markle en son, Kraliçe Elizabeth’in Eylül 2022’deki cenaze töreninde İngiltere’ye gitmişti.

2020’de ABD’ye taşınan Harry ve Meghan, yaptıkları belgesel ve röportajlarla kraliyet ailesiyle ilişkilerinin gerilmesine yol açmıştı. Ancak Harry, son aylarda babasıyla barışma isteğini açıkça dile getirmiş ve Charles’ı Invictus Games etkinliğine davet ederek uzlaşma için adım atmıştı.