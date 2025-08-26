Partneri tepki gösterdi Tayanç Ayaydın veda etti!

Yeni sezonda izleyici ile buluşması planlanan "Ben Leman" dizisi taciz iddiası ile gündem oldu. Başrol oyuncusu Tayanç Ayaydın'ın genç bir meslektaşını taciz ettiği iddia edildi. Tozluyaka adlı dizide rol aldıkları dönemde Ayaydın tarafından sözlü ve yazılı tacize uğradığını belirten Doğa Lara Akkaya, Ayaydın'ın kendisine attığı mesajları paylaştı.

İddiaların ardından gözlerin çevrildiği dizideki partneri Burçin Terzioğlu, sessiz kalmayarak bir mesaj yayımladı.

Terzioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişte ya da günümüzde… Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bilmeden sessiz kalan… Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım" ifadelerini kullandı.

PROJEDEN AYRILACAK

İzmir'de çekilen ve dört kadının hikâyesini anlatan "Ben Leman" dizisinde yaşanan bu gelişmelerin ardından, Ayaydın'ın projeyle ilgili vereceği karar merak konusu oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tayanç Ayaydın'ın projeye daha fazla zarar vermemek adına diziye veda edeceği öğrenildi.