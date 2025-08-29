Paris Hilton açıkladı: Gözyaşlarıyla başladı trend oldu!

Paris Hilton, 2000’li yılların başında yaşadığı talihsiz bir saç kesimi deneyiminin nasıl farkında olmadan bir trende dönüştüğünü anlattı.

Ünlü yıldız, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Telefonumla ilgileniyordum, dikkat etmiyordum. Saçlarım belime kadar uzundu. Bir baktım, kuaför saçımı kulak hizama kadar kesmiş. Şok olmuştum. Aynaya bakıp ne diyeceğimi bilemedim. Kuaför ‘Beğendin mi?’ diye sordu. Ben de banyoya gidip ablamı arayıp ağladım."

"KESİNLİKLE PLANLI DEĞİLDİ"

Ancak Hilton, kısacık saçlarını saklamak yerine kırmızı halıda cesurca sergiledi. Kısa sürede bu görünüm moda oldu ve pek çok kişi aynı tarzda saç kestirmeye başladı. Hilton, "Sonra kaynak yaptırıp tatlı bir modele dönüştürdüm ve hoşuma gitti. Ama bu kesinlikle planlı değildi. Trend olunca herkes saçını kestirmeye başladı, ben de ‘Tamam’ dedim." sözleriyle süreci anlattı.