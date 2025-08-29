Hollywood yıldızıyla aşk yaşadığını sandı: Milyonlarını kaybetti!

Los Angeles’ta yaşayan bir kadın, "General Hospital" dizisinin yıldızı Steve Burton’ın yapay zeka ile üretilmiş videolarına inanarak dolandırıcıya 81 bin dolar yani yaklaşık olarak 3 milyon 333 bin liradan fazla para kaptırdı.

Haberlere göre Abigail Ruvalcaba isimli kadın, oyuncunun bu yıl yaşanan orman yangınlarında mal varlığını kaybettiğine inandırıldı.

Dolandırıcılara ön ödemeli kartlar, nakit ve bitcoin üzerinden para gönderen Ruvalcaba, hatta Los Angeles’taki dairesini 350 bin dolara satarak parayı aktarmaya hazırlanıyordu. Ancak kızı Vivian Ruvalcaba son anda araya girerek annesinin tekrar para göndermesini engelledi.

Prens Harry ve Kral Charles 20 ay sonra yüz yüze geliyor

İLİŞKİ YAŞADIĞINI DÜŞÜNDÜ

Abigail, yapay zeka ile üretilmiş sahte videolarda Burton’un kendisine aşkını ilan ettiğine inanarak onunla bir ilişki yaşadığını düşündü. Vivian, annesinin Bipolar Tip 1 bozukluğu nedeniyle bir mani döneminde olduğunu ve bu yüzden gerçeklikten koptuğunu anlattı.

Steve Burton ise "Benim paranıza ihtiyacım yok, asla kimseden para istemem." diyerek hayranlarını uyardı.

Benzer bir olay bu yıl Fransa’da da yaşanmıştı. Bir iç mimar, sahte Brad Pitt profiline inanarak 850 bin dolarını kaptırmıştı.