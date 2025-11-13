Özgü Namal ölümden döndüğü kazayı anlattı: 15 dakika nefessiz kaldım!

Yayınlanma:
Dün sabah iki çocuğu ile birlikte kaza geçiren ünlü oyuncu Özgü Namal, hastaneden taburcu olduktan sonra bir etkinliğe katıldı. Ölümden döndüğü kaza ile ilgili konuşan Namal, yaklaşık 15 dakika nefessiz kaldığını söyledi.

Ünlü oyuncu Özgü Namal, çocukları Su ve Nefes ile dün sabah Beykoz Poyrazköy yolunda trafik kazası geçirdi. Hafif şekilde yaralanan Özgü Namal, ilk müdahalenin ardından Kavacık'ta bulunan özel hastaneye kaldırılırken çocukları kazadan yara almadan kurtuldu.

Aynı gün hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu, bugün bir etkinliğe katıldı.

zgu-namal-kaza.jpg

"VİRAJDA, KÖR NOKTA DEDİĞİMİZ NOKTADA..."

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, katıldığı etkinlikte kaza anını anlatan Özgü Namal, yaşadığı korkuyu şöyle aktardı:

"Gerçekten korktum. Ve ucuz atlattık. Ama sadece gerçekten tek hatırladığım şey, çok büyük kırmızı bir arabaydı. İtfaiye arabasıymış sonradan algıladım. Araç hani böyle virajda, kör nokta dediğimiz noktada. Bizim tek şansımız, kemerlerimizin bağlı olması ve yavaş gitmemiz. Yani biz gerçekten viraja yavaş girdik. Fakat arkadaşlar yavaş girmediler viraja ve sanırım virajı alamadılar. "

zgu-namal.webp

"10-15 DAKİKA NEFESSİZ KALDIM, KABURGADAKİ SIKIŞMADAN DOLAYI"

10-15 dk nefessiz kaldığını söyleyen Namal, şu ifadeleri kullandı:

"Su, gerçekten çok korktu. Onun birazcık dudağı patladı. Nefes de yeni uykudan uyanmıştı, o da böyle öne doğru çarptı. Ama Allah korudu. İtfaiye hemen ambulans çağırdı ve zaten set çok yakındı. Setin ambulansı ilk geldi. Ben çok bir şey hatırlamıyorum çünkü yaklaşık 10-15 dakika nefessiz kaldım, kaburgadaki sıkışmadan dolayı. Yere yatmak zorunda kaldım.

Eğer emniyet kemerimiz bağlı olmasaydı, hızlı gidiyor olsaydık, bugün muhtemelen yani çok daha büyük bir kaza olur, ön tarafta oturan iki kişi için çok tehlikeli bir hale gelirdi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

