Ölümünden sonra ortaya çıktı: Ozzy Osbourne'den intihar açıklaması!

22 Temmuz 2025’te 76 yaşında vefat eden rock efsanesi Ozzy Osbourne'un ölümünden sonra yayınlanacak bir belgeseldeki itirafları hayranlarını sarstı.

Belgeselde, Karanlığın Prensi lakaplı sanatçı, başarısız geçen boyun ameliyatının yol açtığı dayanılmaz acılar ve derin depresyon nedeniyle bir dönem hayatına son vermeyi düşündüğünü itiraf etti.

Merhum yıldızın yer aldığı, "Ozzy: No Escape From Now" adlı belgeselde, Osbourne'un şu sözleri dikkat çekti:

"Artık konser veremeyeceğim düşüncesi yüzünden gerçekten derin bir depresyona girdim. Aslında antidepresan kullanıyordum. Çünkü bir ara kendimi öldürmeye hazırlanıyordum."

Osbourne, intihar girişiminden vazgeçme nedenini ise mizahi bir dille açıkladı:

"Kendimi bilirim, yarım yaparım ve yarı ölü kalırım. Yani ölmem, şansım bu."

EŞİ VE OĞLU, DOKTORU SUÇLADI: "AMELİYAT YETENEĞİNİ ALDI"

Osbourne'un sağlık sorunları, 2019'da düşmesi sonucu 2003'teki ATV kazasından kalan metal çubukların yerinden oynamasıyla ağırlaşmış, bu da bir dizi ameliyatı zorunlu kılmıştı.

Belgeselde konuşan eşi Sharon Osbourne, bu ameliyatların, Ozzy Osbourne'un 2020'de teşhis edilen Parkinson hastalığı ile birleşerek sağlığını daha da kötüleştirdiğini söyledi. Sharon Osbourne, bir doktorun yaptığı işlemin çok "agresif" olduğunu ve kullanılması gerekmeyen vidaların ve plakaların "daha da fazla hasara yol açtığını" belirtti.

Oğlu Jack Osbourne da babasının durumundan sorumlu tuttuğu doktora karşı öfkesini dile getirdi:

"Asıl sorun, kötü boyun ameliyatından kaynaklanan sinir hasarıydı. O doktor, babamın hareket yeteneğini elinden aldı. Bütün bunların önlenebileceğini düşündüğüm için çok sinirleniyorum."

"Ozzy: No Escape From Now" belgeseli, 7 Ekim’de izleyiciyle buluşacak.