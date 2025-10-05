Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!

Dünya gündemine oturan "Diddy" davasının sonucu belli oldu. Diddy lakaplı Amerikalı rapçi ve müzik yapımcısı Sean Combs hakkında mahkeme kararını verdi.

Temmuz ayında jüri, Combs'u örgütlü suç ve insan ticareti suçlarından beraat ettirse de, iki ayrı "Kadınları fuhuş amacıyla eyaletler arası taşıma" suçundan suçlu buldu.

SAVCILAR 11 YIL HAPSİNİ İSTEDİ

Mahkeme sürecinde taraflar arasında ceza süresi konusunda ayrışma yaşandı. Combs'un avukatları, 14 aylık bir ceza talep etti. Savcılar ise Combs'un "her yaştan insana tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle en az 11 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyordu.

"BANA KARŞI DUYDUĞU ÖFKEDEN KORKUYORUM"

Diddy ile yaklaşık 10 yıl süren bir ilişki yaşayan ve şiddet gören eski sevgilisi Cassie Ventura, ceza öncesinde hakime gönderdiği mektupta adalet çağrısında bulundu.

Ventura, Combs'un intikam korkusu nedeniyle ailesini New York'tan taşımak zorunda kaldığını belirterek, "Onun istismarından kurtulmak için ne kadar yol almış olsam da, hâlâ ne kadar tehlikeli olabileceğinden ve bana karşı duyduğu öfkeden korkuyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇÖKÜŞÜMÜN SEBEBİ BENCİLLİĞİMDİ"

Sean Combs ise 2 Ekim'de hakime yazdığı mektupta merhamet diledi. Geçmişteki davranışlarını uyuşturucu bağımlılığına bağlayan Combs, "Kendimi kaybettim... Çöküşümün sebebi bencilliğimdi" dedi.

Eski sevgilisi Cassie Ventura'ya yönelik şiddet görüntülerini hatırlatan rapçi, bu durumun hayatındaki en büyük pişmanlık olduğunu ve utancını ömür boyu taşıyacağını belirtti. Yaptıklarının sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen Diddy, eylemleriyle başkalarına verdiği tüm acı ve üzüntüden dolayı özür diledi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme, aylar süren duruşmaların ardından, ünlü rapçiye fuhuş ile ilgili suçlamalar kapsamında 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Combs ayrıca 500 bin dolar para cezasına çarptırıldı.