Ölümden dönen ünlü iş adamı İzzet Özilhan'dan ilk görüntü

Ciddi bir motosiklet kazası sonrası uzun süredir tedavi ve iyileşme sürecinde olan ünlü iş adamı İzzet Özilhan'dan ilk görüntü geldi. Kaza sırasında bacağından, elinden ve ayağından yaralanan Özilhan, bacağından operasyon geçirdi.

YAKIN ARKADAŞI PAYLAŞTI

Bir süredir gözlerden uzak olan iş adamının sağlık durumuna ilişkin ilk görüntü ise yakın arkadaşı Mert Ersin'in ziyaretinde çekilen fotoğrafla ortaya çıktı. Ziyaret sırasında çekilen görüntüler, Özilhan’ın tedavi sonrası ayağa kalkabildiğini ancak iyileşme sürecinin devam ettiğini gözler önüne serdi.

"ALLAH İZZET'İMİ BİZE BAĞIŞLADI"

Ünlü iş adamının, ayakta durabilmek için “walker” olarak bilinen yürüteçten destek aldığı görüldü. Mert Ersin paylaşımına "Allah İzzet'imi bize bağışladı. Geçmiş olsun kardeşim" notunu düştü.

Yasemin Ergene ile yaptığı evlilikle uzun süre magazin gündeminde yer alan ve bu evlilikten iki kız çocuğu bulunan İzzet Özilhan, geçtiğimiz yıl Yasemin Ergene ile olan 14 yıllık evliliğini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.