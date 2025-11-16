Şu anda Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medyada kendisine yapılan bir yoruma verdiği tepkiyle magazin gündemine oturdu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun yarışmadan ayrılmasının ardından ondan devraldığı sunuculuk görevini sürdüren Oktay Kaynarca, sinirlerine hakim olamadı.

O YORUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Oktay Kaynarca’nın bir paylaşımına gelen "Ön saç protez" yorumu, ünlü oyuncuyu adeta çileden çıkardı. Bu yorum karşısında beklenmedik bir tepki gösteren Oktay Kaynarca, o kullanıcıya cevap vermeyi seçti. 60 yaşındaki ünlü oyuncu, yorumun sahibine "Yalancının...???" diyerek cevap verdi.

Ünlü oyuncunun bu cevabı, kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu.