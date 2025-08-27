Murat Yıldırım'a tepki yağdı! "Karşımda daha küçük birini istiyorum"

31 yaşındaki ünlü oyuncu Serenay Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Aktaş, "Dizilerde oyuncular arasındaki yaş farkı tartışma konusu oldu" başlıklı bir haberi alıntılayarak, 2021 yılında yayınlanan "Aziz" dizisinde yaşananları anlattı.

"BAŞKA DÖNEN DOLAPLARDA VARDIR"

Serenay Aktaş, paylaşımında, "Aziz dizisinde bütçe konuşma aşamasındayken 'karşımda daha küçük gösteren birini istiyorum' dediği için olmadım mesela dizide.. O dönemki menajerim aynen böyle iletti. Başka dönen dolaplarda vardır tabi, fix." ifadelerine yer verdi.

Bu sözler, özellikle dizilerdeki yaş farkı ve kadın oyuncuların yaşadığı baskılar konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Aktaş'ın bu açıklamasının ardından "Aziz" dizisinin 46 yaşındaki başrol oyuncusu Murat Yıldırım'a da tepki yağdı. Murat Yıldırım'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.