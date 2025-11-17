Muazzez Abacı sanat hayatına ilk adım attığı yerden uğurlandı

ABD'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta sanatçı Muazzez Abacı, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

12 Kasım'da hayatını kaybeden Abacı'nın cenazesi dün İstanbul'da gerçekleşen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Usta sanatçı Muazzez Abacı için sanat hayatına adım attığı ilk yer Ankara Radyosu’nda düzenlenen törene, Muazzez Abacı’nın kızı Aslı Saba Abacı, torunu Sara Anderson, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, eski TRT Başspikeri Mehpare Çelik ve Abacı’nın sevenleri katıldı.

Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Muazzez Abacı'ya veda edildi

BABASININ YANINA DEFNEDİLECEK

Ankara Radyosu'nda düzenlenen törende, Abacı’nın hayat hikayesi anlatıldı. Daha sonra Kuran-ı Kerim okundu ve kızı Aslı Saba Abacı taziyeleri kabul etti.

Törenin ardından Abacı'nın cenazesi, Kocatepe Camisi’nde kılınacak cenaze namazı için götürüldü. Abacı, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. Abacı'nın naaşı babasının yanına defnedilecek.

Tam adı Hicran Muazzez Abacı olan sanatçı, 1966'da TRT Ankara Radyosu'nda açılan sınavı kazanarak müzik hayatına ilk adımını atmıştı.