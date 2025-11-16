Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Muazzez Abacı'ya veda töreni

Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Muazzez Abacı'ya veda töreni
Yayınlanma:
Amerika’da vefat eden Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde veda töreni düzenleniyor.

Ekim ayında geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olup stent takılan ve 12 Kasım'da tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Muazzez Abacı için bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde veda töreni düzenleniyor.

akm.webp

Törene katılan Abacı'nın menajeri Taner Budak usta sanatçının ölümünde hastanenin ihmali var mı sorusuna cevap verdi. Budak, şu ifadeleri kullandı:

"Başka organlarda da yetmezlik başlayınca, ondan sonra yoğun bakım, sonra vefat etti. Yani basında çıktığı işte menajeri hastaneye dava etti gibi bir şey yok. Zaten buradaki tüm doktorlar da açıklamasını yaptılar. Yani o sıvı verildiği zaman, kontrastlı sıvı, eğer böbreklerde veya diğer organlarınızda herhangi bir yetmezliğiniz varsa, komplikasyon gösteriyormuş.

Herhangi bir doktorun, hastanenin hatası değil. Kimseyi suçlamadık, suçlamıyoruz da. Kaldı ki, kızının çalıştı hastane."

saba-abaci.webp

Muazzez Abacı'yı 'o mezarlığa defnetmeyin' diyerek kızına seslendiMuazzez Abacı'yı 'o mezarlığa defnetmeyin' diyerek kızına seslendi

Muazzez Abacı'nın herhangi vasiyeti olmadığını söyleyen Budak, "Vasiyeti yok ama sadece Saba Hanım, Muazzez Hanım babasını bir buçuk iki yaşında kaybetmiş olduğu için, tercih olarak babasının yanına defnedilmesini istedi." dedi.

Kızı Saba Abacı ise, "Vasiyette bulunmadı çünkü aklına gelmedi. O kadar hayata bağlı, hayatını seven bir insandı ki, hastanede de öyleydi. 'Çıkınca bunu yaparız şunu yaparız', onun için ölmek yok gibiydi." ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçının kızı Saba Abacı ve torunu Sera Anderson taziyeleri kabul ederken, törene Muazzez Ersoy, Selami Şahin, Emel Sayın gibi ünlü isimler de katıldı.

"BEN DE GÖZÜMÜ YUMANA KADAR GURURLA TAŞIYACAĞIM"

Açıklamalarda bulunan Muazzez Ersoy, "Onun ismini gururla, onurla, mutlulukla taşıyacağım. Ben de gözümü yumana kadar gururla taşıyacağım. En son Ankara'da birlikte sahne almıştık, o bana güzel bir anı oldu. İyi ki de o sahneyi birlikte almışız, o anıyı her zaman saklayacağım." ifadelerini kullandı.

"BU GİTMİYOR GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN"

Muazzez Abacı ile ilgili unutamadığı bir anısı gözleri dolarak anlatan Emel Sayın ise şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüm gerçekten. Mekanı cennet olsun. İnsan söyleyecek şey bulamıyor. Kızıyla görüşüyorum ama en son birlikte konserler yapmıştık. Hatta bana demişti ki, böyle bir daldı bir ara, oturuyorduk kuliste. 'Emel, niye ben kendimi Amerika'da daha huzurlu hissediyorum?' diye böyle... Ben de gülmüştüm 'Muazzez, orada evlatların var çünkü, kızın, torunun, onların yanındasın'....

Ağlayacağım, ağlamak istemiyorum ama... 'Bu çok doğal' demiştim. O yine böyle daldı, düşündü. Bu gitmiyor gözümün önünden. Böyle bir ruh hali içindeydi. Çok iyi insandı. Çok doğal bir insandı. O doğallığıyla bizi bazen umulmadık şekilde güldürürdü."

emel-sayin.webp

Törende kürsüye çıkan Abacı'nın torunu Sera Anderson, "Canım anneannem seni çok seviyorum" dedikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı ve annesine sarıldı.

Muazzez Abacı, 17 Kasım'da Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip babasının yanına, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
Deprem davalarında bir ilk: AFAD, kamu kurumları ve yerel yönetimler de sorumlu
Deprem davalarında bir ilk: AFAD, kamu kurumları ve yerel yönetimler de sorumlu
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında yeni gelişme! İl Sağlık Müdürü turistlerin durumunu açıkladı
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında yeni gelişme! İl Sağlık Müdürü turistlerin durumunu açıkladı
Zehirlenme faciasında gözaltı sayısı yükseldi: Otel mühürlendi
Zehirlenme faciasında gözaltı sayısı yükseldi