Muazzez Abacı kimdir?

Yayınlanma:
Türk müziğinin önemli isimlerinden usta sanatçı Muazzez Abacı 78 yaşında hayatını kaybetti. Muazzez Abacı kimdir? Muazzez Abacı neden öldü? Muazzez Abacı nereli?

Türk müziğinin önemli isimlerinden usta sanatçı Muazzez Abacı'nın menajeri Taner Budak, usta sanatçının 78 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

12 Kasım 1947 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen sanatçı Muazzez Abacı, ilk olarak Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde" Kervan Plak yapımcılığında çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu.

Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Birçok müzik şirketlerinden pek çok 45'lik ve LP doldurdu. "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş eseriyle tanındı.

e7574c4f-c18b-4892-95fd-7534bda22518.jpg

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı Selçuk Tekay'ın bestelediği "Vurgun" adlı şarkı ve albümle öne çıkan sanatçı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekmiştir.[kaynak belirtilmeli] 2007 yılında "Hayalin İçin Söyle" TV programında jüri olarak yer almıştır. Halen bazı özel organizasyonlara katılmaktadır.

muazzez-abaci.webp
Muazzez Abacı 78 yaşında hayatını kaybetti

2011 yılında Gönül Yazar ile beraber Snickers reklamında oynadı. Bu Abacı'nın ilk ve tek reklam projesiydi.

5 Kasım 2025 tarihinde kızını görmek için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp krizi geçiren Abacı aynı gün yoğun bakıma alınmıştı.

Abacı, 12 Kasım'da doğum 78'inci doğum gününde hayatını kaybetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

