Miss Model of the World 2025'te Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek olan 2025 Miss Model of the World (Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması) heyecanı başlıyor. 65 ülkenin katılımıyla aralık ayında Çin'in Shenzhen şehrinde gerçekleştirilecek yarışmada, Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde Ege adalarında düzenlenen '2. Miss Cruise' güzellik yarışmasında kraliçe seçilen Şüheda Erkoç, Miss Model of the World 2025'te Türkiye adına yarışacak isim oldu.

Ebru Gündeş'in boşanma nedeni olarak gösterilmişti: Yeni açıklama geldi

Sosyal medya hesabından yarışmaya katılacağını duyuran Şüheda Erkoç, şu ifadeleri kullandı:

Bu yarışmada yalnızca bir model olarak değil, Türk kadınının duruşunu, zarafetini, disiplinini ve sahnedeki gücünü göstermek için oradayım. Her adımımda ülkemin bayrağını en üst seviyede taşıyacağım. Desteğiniz benim için güç. Türkiye olarak adımızı bir kere daha tarihe yazma vakti."

Alina Boz diziden çıkarıldığını uçakta öğrendi!

Çin’e vardığını duyuran Şüheda Erkoç, açıklamasına şu sözlere de yer verdi:

"Beklenen gün geldi. Aylarca çalıştığım, her gün emek verdiğim, hayallerimle büyüttüğüm bu büyük yolculuk artık başlıyor. Bugün sadece bir yarışmaya çıkmıyorum; ülkemi, bayrağımı ve Türk kadınının gücünü dünyaya göstermeye gidiyorum. Her zaman söylediğim gibi, bir kadının inancı, emeği ve kararlılığı hiçbir sınır tanımaz. Ben de bugün o inançla yola çıkıyorum.

Bu süreçte desteğiniz benim için tarif edilemez bir güç… Yorumlarınız, dualarınız, kalpten gelen her mesajınız sahnede adım adım bana eşlik ediyor. Gücünüzü, enerjinizi ve sevginizi yanımda hissetmek için sabırsızlanıyorum."