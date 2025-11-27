Ebru Gündeş'in boşanma nedeni olarak gösterilmişti: Yeni açıklama geldi

Şarkıcı Elif Buse Doğan, Ebru Gündeş ve iş insanı Murat Özdemir'in evliliğinin sona ermesine sebep olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelmiş ve bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. O iddiaların ardından Doğan, bir davette kamera karşısına çıktı.

Yoğun bir çalışma döneminde olduğunu belirten ve yeni şarkısı için heyecan duyduğunu söyleyen Elif Buse Doğan, özel hayatı hakkındaki soruları yanıtladı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Doğan, "Hayatımda kimse yok. Sevgilim olursa elinden tutup karşınıza çıkacağım" diyerek kimseyle ilişki yaşamadığını tekrar ifade etti.

Doğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı yazılı açıklamayla da Murat Özdemir ile aralarındaki ilişki iddialarını yalanlamış ve yasal süreç başlatacağını duyurmuştu.