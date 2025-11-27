Alina Boz diziden çıkarıldığını uçakta öğrendi!

Alina Boz diziden çıkarıldığını uçakta öğrendi!
Yayınlanma:
"Doc" adlı dizi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Alina Boz, uçakta şok bir haber alarak diziden çıkarıldığını öğrendi.

Yakında ekrana gelmeye hazırlanan "Doc" dizisi hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Geçen yaz Mevsim karakteri için el sıkışılan ünlü oyuncu Alina Boz ile yapım şirketinin, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıkları belirtilmişti. Ancak kulislerden sızan iddialar, durumun öyle olmadığını gösterdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alina Boz'un, eşiyle çıktığı tatil dönüşü uçakta olduğu sırada çıkan haberler vasıtasıyla diziden çıkarıldığını öğrendiği öne sürüldü.

alina-boz.webp

Ünlü oyuncu Meral Kaplan'ın 3 yıla kadar hapsi istendiÜnlü oyuncu Meral Kaplan'ın 3 yıla kadar hapsi istendi

Boz’un, konuyu yasal platforma taşımayı düşündüğü öğrenildi. Dizinin erkek başrolü İbrahim Çelikkol ile kamera karşısına geçmeye hazırlanan Boz'un bu ani ayrılığının ardından yerine gelecek isim de çok konuşuldu.

ALİNA BOZ YERİNE SILA TÜRKOĞLU

Yapım şirketi ise, Boz'un yerine, geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sıla Türkoğlu’na teklif götürdü. Görüşmelerin başladığı Türkoğlu’nun, proje hakkındaki son kararını hafta sonuna kadar vermesi bekleniyor.

sila-turkoglu.webp

"Doc"un yönetmenliğini de daha önce Kızılcık Şerbeti dizisinde Sıla Türkoğlu ile birlikte çalışan Ketche yapıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Magazin
Ebru Gündeş'in boşanma nedeni olarak gösterilmişti: Yeni açıklama geldi
Ebru Gündeş'in boşanma nedeni olarak gösterilmişti: Yeni açıklama geldi
Ünlü oyuncu Meral Kaplan'ın 3 yıla kadar hapsi istendi
Ünlü oyuncu Meral Kaplan'ın 3 yıla kadar hapsi istendi