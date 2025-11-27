Yakında ekrana gelmeye hazırlanan "Doc" dizisi hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Geçen yaz Mevsim karakteri için el sıkışılan ünlü oyuncu Alina Boz ile yapım şirketinin, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıkları belirtilmişti. Ancak kulislerden sızan iddialar, durumun öyle olmadığını gösterdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alina Boz'un, eşiyle çıktığı tatil dönüşü uçakta olduğu sırada çıkan haberler vasıtasıyla diziden çıkarıldığını öğrendiği öne sürüldü.

Boz’un, konuyu yasal platforma taşımayı düşündüğü öğrenildi. Dizinin erkek başrolü İbrahim Çelikkol ile kamera karşısına geçmeye hazırlanan Boz'un bu ani ayrılığının ardından yerine gelecek isim de çok konuşuldu.

ALİNA BOZ YERİNE SILA TÜRKOĞLU

Yapım şirketi ise, Boz'un yerine, geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sıla Türkoğlu’na teklif götürdü. Görüşmelerin başladığı Türkoğlu’nun, proje hakkındaki son kararını hafta sonuna kadar vermesi bekleniyor.

"Doc"un yönetmenliğini de daha önce Kızılcık Şerbeti dizisinde Sıla Türkoğlu ile birlikte çalışan Ketche yapıyor.