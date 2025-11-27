Ünlü oyuncu Meral Kaplan'ın 3 yıla kadar hapsi istendi

Ünlü oyuncu Meral Kaplan'ın 3 yıla kadar hapsi istendi
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu ve sunucu Meral Kaplan hakkında üç yıla kadar hapis cezası istendi. Hakim, davayı ileri bir tarihe erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu ve sunucu Meral Kaplan'ın Beşiktaş'taki terapi merkezini mercek altına aldı.

Soruşturma, Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetimi ve şikâyeti üzerine, ruhsatsız kişiler tarafından "biorezonans terapisi" yapıldığı iddiasıyla başlatıldı.

Savcılık, Kaplan hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, iddianamede, merkezin sahibi olan Meral Kaplan ile birlikte asistanı Azra Bolkar ve yardımcısı Bahar Uysal şüpheli olarak yer aldı. Suçlamaların, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 1219 Sayılı Tababet Kanunu'na muhalefet başlıklarını içerdiği belirtildi.

SAVUNMALARINI YAPTILAR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Meral Kaplan, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, kullanılan cihazın tıbbi bir cihaz olmadığını, 'biorezonans' yöntemi olduğunu, bir uzmanlık gerektirmediğini belirtti.

Azra Bolkar ve Bahar Uysal ise Kaplan'ın yanında sigortalı olarak asistan ve yardımcı pozisyonlarında çalıştıklarını ve yetkisiz bir işlem yapmadıklarını öne sürdü.

DAVA ERTELENDİ

Cumhuriyet Başsavcısı, sanık Meral Kaplan'ın "biorezonans" işlemini Sağlık Bakanlığı'ndan izin alarak yaptığını iddia etmesi üzerine, iş yeri ruhsat, izin ve faaliyet başlangıç tarihinin araştırılmasını talep etti.

Hakim, bu bilgilerin temini için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına karar vererek davayı erteledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

