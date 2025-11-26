'Fuhuşa teşvik' iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

Hülya Avşar ve Youtube programına katılan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında "fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeler" nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

1 yıl önce yayınlanan programda, Merve Taşkın'ın, Avşar ile sohbetinde "fuhuşun kolay para kazanma yolu olduğu", "lüks bir yaşam standardı sağladığı" ve "bu yaşamın özendirilecek bir tarafı olduğu" yönünde algı oluşturacak diyaloglar kurulduğu iddia edilmişti.

Ayrıca, Hülya Avşar'ın, Taşkın'a övücü, imrendirici ve normalleştirici ifadelerle destek olduğu öne sürülürken, söz konusu video için erişim engeli getirilmesi talebinde bulunulmuştu.

Hülya Avşar aldığı teklifi açıkladı: Hayır diyemem

"ASIL BEKLEDİĞİM ŞEY TEŞEKKÜRDÜR"

Suç duyurusunun ardından Hülya Avşar, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avşar, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık bir sene önce YouTube kanalımda konuk aldığım Merve Taşkın'ın mesleğini özendirdiğime dair çıkan haberleri asla kabul etmiyorum. O yayın sırasındaki amacım, sosyal medyanın gençler üzerindeki bazı tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı. Dolayısıyla ortada bir özendirme değil, tam tersine bir uyarı vardır. Bu nedenle asıl beklediğim şey teşekkürdür."

"OLASI İFADEYE ÇAĞRILMA VE MAHKEME DURUMUNDA..."

Avşar'ın ardından açıklama yapan Merve Taşkın ise şöyle dedi: