Mert Yazıcıoğlu'nun yeni dizisi: Tarihi yapımdan ilk kareler geldi

Yapımcılığını ve senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini ise Bülent İşbilen’in yaptığı “Kuruluş Orhan” dizisi için geri sayım başladı. 29 Ekim’de ekran yolculuğuna başlayacak dizi ekibi, setin kurulduğu Bozdağ Film Platosu’nda basın mensuplarıyla buluştu.

Mehmet Bozdağ, burada yaptığı konuşmada “Diriliş Ertuğrul” ve “Kuruluş Osman” dizileriyle 12 yıldır hem Türkiye’de hem dünyada geniş bir izleyici kitlesine ulaştıklarını hatırlatarak, “Kuruluş Osman şu anda 125 ülkede yayınlanıyor ve milyarlarca insana ulaşmış durumda. Biz, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkan yapımlar üretmeye devam ediyoruz.” dedi.

"KISA DÖNEMDE İYİ ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Dizide “Orhan Bey” karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu, projenin büyük bir özveriyle hazırlandığını belirterek, “Zor şartlarda kısa bir dönemde çok iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kaliteyi hiç bozmadan yapmaya çalışıyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Osman Gazi rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan usta oyuncu Cihan Ünal ise, tarihi karakterleri oynamaya yabancı olmadığını hatırlatarak "Padişahlık alışık olduğum bir şey. Osman bey teklifi gelince hiç yabancılık çekmedim. Zaten 40 seneye yakın bir zaman önce oynamıştım. Değerli arkadaşlardan bize kalan yaşlılık dönemi için teklif gelince memnuniyetle kabul ettim ve hep birlikte çok güzel bir çalışma içindeyiz” dedi.

Nilüfer Hatun karakterini oynayan Mahassine Merabet, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Böyle büyük bir projenin parçası olmak çok gurur verici. Çok güzel bir oyuncu kadromuz var, çok büyük bir emek veriliyor. Umarım seyircilerimiz de beğenir." ifadelerini kullandı.

"HERKES FARKLI BİR HİKAYE İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Malhun Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkacak Bennu Yıldırımlar, ilgiyle izlenen bir dizinin yeni sayfasında yer almaktan dolayı çok sevinçli olduğunu ifade ederek, "Oyuncu arkadaşlarım, çok değerli yönetmenlerimle birlikte ben de yeni bir heyecan içinde olmaktan dolayı kıvanç duyuyorum." sözlerini kaydetti.

Dizinin oyuncu kadrosunda Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokayev, Murat Boncuk, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler de yer alıyor.

Dizinin çekimlerinde 32 kişilik ana ekip dışında oyunculara Bozdağ Film bünyesinde bulunan 50 kişilik koreografi ekibi de eşlik ederken, dizinin birinci bölüm çekimlerinde 10 binden fazla yardımcı oyuncu rol aldı.

Çekimlerin gerçekleştirildiği Bozdağ Film Platosu'nda 5 bin metrekare alanda kurulan Bursa Tekfur Sarayı, giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonu ile döneme uygun olması hedeflenerek yapıldı.

Plato içerisinde 100 metre uzunluğunda ve 12 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 10 bin metrekare alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah da inşa edildi.

Dizinin efekt, görüntü ve animasyonların, aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Hindistan, Güney Kore ve Pakistan'ın da yer aldığı 9 ülkede hazırlandı.