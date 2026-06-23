Melek Baykal sessizliğini bozdu! 'Yanlış kayaya çarptı' diyerek ateş püskürdü

Usta oyuncu Melek Baykal, 'Akasya Durağı' setiyle ilgili iddialara sert sözlerle yanıt verdi. Usta oyuncu, kendisi hakkında rol arkadaşına tokat attığı iddiasında bulunan Ateş Fatih Uçan'a, "Yanlış kayaya çarptı" diyerek seslendi.

2008-2012 yılları arasında ekrana gelen Akasya Durağı dizisinde “Taksici Melahat” karakterini canlandıran Melek Baykal, dizide “Ali Kemal” rolüne hayat veren Ateş Fatih Uçan’ın, kızı rolündeki Zeynep Dörtkardeşler’e sette tokat attığı yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Usta oyuncu, gündeme gelen olayın hiçbir zaman yaşanmadığını belirterek söz konusu iddiaları yalanladı.

"HİÇBİR YERDE YOK, İSMİ YOK, CİSMİ YOK"

Habertürk'te konuşan Baykal, Uçan'a çok da kızamadığını belirterek, "Herhalde Melek Baykal üzerinden kendine bir reklam yapmak istedi. Üzülüyorum; hiçbir yerde yok, ismi yok, cismi yok, yaptığı bir iş yok ama yanlış kayaya çarptı" dedi.

ZEYNEP DÖRTKARDEŞLER'DEN DESTEK GELDİ

İddiaların gündeme gelmesinden kısa süre sonra İzmir turnesinde olduğunu anlatan Melek Baykal, Zeynep Dörtkardeşler'in kendisini arayarak oyuna geldiğini söyledi. Baykal, genç oyuncunun yaşananlara şaşırdığını ve dava açılması halinde tanıklık yapmaya hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Zeynep Dörtkardeşler'in kendisine söylediği sözleri paylaşan Baykal, "Beni şahit yaz. Ben senden her zaman feyz aldım; dostluk, ablalık, annelik gördüm" dediğini anlattı.

“KEŞKE YAPTIĞI REKLAM BİR İŞE YARASAYDI”

Melek Baykal, "Keşke benim adımı kullanarak yaptığı bu reklam bir işe yarasaydı da bundan sonra bir faydasını görseydi" sözleriyle açıklamalarını tamamladı