Efsane sanatçı sahnede fenalaştı! Oksijen desteğiyle konserini tamamladı

İngiliz rock müziğinin efsane isimlerinden Rod Stewart, ABD turnesi kapsamında Utah eyaletinin West Valley City kentinde sahneye çıktı ancak gece beklenmedik sağlık sorunlarıyla gölgelendi.

Utah First Credit Union Amphitheatre’de gerçekleşen konserde 81 yaşındaki sanatçının sahne boyunca dengesini korumakta zorlandığı, zaman zaman sahne ekipmanlarına ve bariyerlere tutunarak performansını sürdürmeye çalıştığı görüldü. İzleyicilerin aktardığına göre Stewart, şarkılarını tamamlamakta güçlük çekti ve belirgin şekilde bitkinlik yaşadı.

SAHNESİNE OTURARAK DEVAM ETTİ

Kısa süre sonra kulise alınan ünlü sanatçıya ekibi tarafından müdahale edildi. Sahne arkasına getirilen oksijen tüpüyle bir süre destek sağlandığı bildirildi. Müdahalenin ardından yeniden sahneye çıkan Stewart, yaşadığı zor anları seyircilere açık şekilde dile getirdi.

Sanatçı, seyircilere dönerek “Gösteri devam etmeli. Az kalsın bayılacaktım. Bu sefer oturabilir miyim?” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine konserin kalan bölümü sahneye getirilen bir sandalyede oturarak devam etti.

KONSERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Olayın yaşandığı West Valley City’nin deniz seviyesinden yaklaşık 1300 metre yüksekte bulunmasının, sanatçının yaşadığı nefes darlığı ve halsizlikte etkili olabileceği belirtildi.

Öte yandan Stewart’ın sağlık durumu son aylarda da gündemdeydi. Ünlü sanatçı, 12 Haziran’da San Diego’da vereceği konseri son anda iptal etmişti. İlk açıklamada sinüs enfeksiyonu gerekçe gösterilmiş, daha sonra ise akut üst solunum yolu enfeksiyonu ve buna bağlı larenjit teşhisi konulduğu duyurulmuştu.

Yaşanan son olay, hayranlarının sanatçının sağlık durumuna yönelik endişelerini yeniden artırırken, Stewart’ın turnesine nasıl devam edeceği merak konusu oldu.