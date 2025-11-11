Mehmet Ali Erbil'den Fatih Ürek açıklaması: Doktoru beni aradı

Mehmet Ali Erbil'den Fatih Ürek açıklaması: Doktoru beni aradı
Yayınlanma:
15 Ekim'de geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Fatih Ürek'le ilgili Mehmet Ali Erbil açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim tarihinde İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirmişti.

Ürek'in 20 dakika durduğu belirtilen kalbinin sağlık ekiplerinin çabasıyla yeniden çalıştırıldığı bildirilmişti. Ardından hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki Fatih Ürek, yoğun bakıma alınmıştı.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesini sürdüren Fatih Ürek'le ilgili bir açıklama da arkadaşı Mehmet Ali Erbil'den geldi.

Fatih Ürek'in menajeri: Dua etmekten başka hiçbir şansımız yokFatih Ürek'in menajeri: Dua etmekten başka hiçbir şansımız yok

"UMUTLA BEKLİYORUZ"

Erbil, "Fatih Ürek'in doktoru ilk beni aradı" dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:

"Hastaneye ilk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldığını söylediler. Şu anda beklemedeyiz. Umutla bekliyoruz. Bir ay yoğun bakımda kalıp, böyle bir süreçten geçtikten sonra normal dönenler var. Bizim de umudumuz o."

Fatih Ürek günlerdir yoğun bakımda uyutuluyor. Ürek'in geçen hafta gözlerini açıp kapadığını söylemesi sevenlerini ümitlendirişti. Ancak bunun nörolojik bir refleks olabileceği ifade edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

