Mehmet Ali Erbil canlı yayında takı topladı!

Yayınlanma:
Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, ertesi sabah canlı yayın açarak izleyicilerden takı topladı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile dün akşam Yeniköy’deki evinde nikâh masasına oturdu.

Törene Mehmet Ali Erbil’in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil de katıldı. Ancak nikâh şahidi olması beklenen Serdar Ortaç, uyuyakaldığı için törene gelemedi.

Nikâh çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbil, Serdar Ortaç’ın yokluğuyla ilgili, "Maneviyat yok onda. Hayatı boyunca yalnız ve yalnız kalacak." ifadelerini kullandı.

mehmet-ali-erbil-serdar-ortac-001.webp

Belçim Bilgin savcılığa koştu! Soruşturma başlatıldıBelçim Bilgin savcılığa koştu! Soruşturma başlatıldı

SABAH CANLI YAYIN AÇTI

Nikâhın ertesi sabahı ise Mehmet Ali Erbil, yaptığı bir hareketle gündeme geldi. Sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açan ünlü şovmen, izleyicilerden takı niyetine para topladı.

mehmet-ali-erbil-tiktok.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

