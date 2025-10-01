Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, özel hayatındaki gelişmelerle yeniden gündemde. Yıldız futbolcu, sevgilisi China Suarez ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Arjantinli yıldız, sevgilisi China Suarez ile birlikte velayet davası sürecinin bir parçası olarak adliyeye geldi.

Ünlü çift, dava kapsamında adli psikologla görüşme yaptı. Adliye koridorlarında objektiflere yansıyan Icardi ve Suarez'in oldukça ciddi tavırları dikkatlerden kaçmadı.

İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ'NE BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

Yıldız futbolcunun adliyeye gelme nedeni, eski eşi Wanda Nara ile olan velayet davası.

Mauro Icardi, kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için daha önce İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Icardi, kızlarının anneleri ile sağlıklı bir hayat geçiremeyeceğini ve Wanda Nara'nın kızlarına bakmasının mümkün olamayacağını ifade etmişti.