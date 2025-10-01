Son dakika | Ayşe Barım için tahliye kararı

Gezi Parkı'nın planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanan ve 248 gündür cezaevinde bulunan menajer Ayşe Barım, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Avukatlar, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını talep ederken, duruşma savcısı tutukluluk halinin devamını istedi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Emrullah Erdinç'in haberine göre, sanığın beyin ve kalp rahatsızlığına dair raporlar, Adli Tıp Kurumu’nun tespitleri, tanıkların dinlenmiş olması ve tutuklulukta geçen süre dikkate alındı.

Mahkeme, tutukluluğun ölçülü olmayacağına hükmederek CMK 109/3-a gereğince yurt dışına çıkış yasağı ve CMK 109/3-j gereğince konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla 248 gündür tutuklu yargılanan Ayşe Barım’ın tahliyesine karar verdi.

"HAK, HUKUK, ADALET" SLOGANLARI ATILDI

Barım'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından salon önünde "Hak, Hukuk, Adalet" sloganları atıldı.

SANATÇILAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tahliye kararının ardından duruşma salonunun önünde oyuncular ve sanatçılar gözyaşlarına boğuldu.

Duruşmada ünlü oyuncular Hümeyra, Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı ve Zafer Algöz ifade verdi.

Duruşmada tahliyesini talep eden Ayşe Barım şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben bir vatandaş olarak ömrüm boyunca ülkemdeki sorumluluklarımı eksiksiz yerine getirmiş, 19 yaşımdan beri sadece çalışan ve üreten bir kadınım. Hayatım boyunca hiçbir suç işlemedim, herhangi bir soruşturma içerisinde tanık olarak bile yer almadım. Çok ağır suçlamalar ve iddialarla 248 gündür tutukluyum ve her gün defalarca aynı soruları soruyorum kendime. Ben ne yaptım. Neden tutuklandım. Bunların cevabını bilmiyorum, çünkü gerçekten bu suçlamaları kabul etmiyorum ve bunlarla hiçbir ilişkim yok.

"30 KİLODAN FAZLA KAYBETTİM"

Şu anda yaşadığım bu haksız süreç beni biraz korkutuyor açıkçası. Adaletin ağırlığına inanmak ve güvenmek istiyorum ama çaresizim, biraz da zorlanıyorum. Çünkü tek başıma bir hücrede gerçekten beyin ve kalp sorunlarıyla savaşıyorum ve anladığım kadarıyla biraz da yorgunum. 30 kilodan fazla kaybettim. Hastaneler, raporlar, bayılmalarım, dilekçeler, itirazlarımız, sunumlarımız. Hiçkimseyi hasta olduğuma tam anlamıyla ikna edemedim. Ben aslında tedaviyi reddetmiyorum, bunu da açıklamak isterim.

"BEN TEDAVİ OLMAK ZORUNDAYIM"

Bu süreçte Haziran ayından itibaren ciddi bayılmalar başladı, kalp hastalığımla ilgili ve bu bayılmalarla ilgili devlet hastanelerine sevklerim başladı. O kadar zor bir şekilde oralara sevk oldum ki, en az 12 kere çeşitli devlet hastanelerine gittim. En son Çam ve Sakura Hastanesi’nden Bilim Kurulu’na girdim. Bütün MR’larım ve herşeyim var zaten. Neden Adli Tıp Kurumu beni tekrardan bir yere sevk etti, anlamıyorum. Ben tedavi olmak zorundayım.

"YAŞAM HAKKIMI ELİMDE TUTMAK İSTİYORUM"