Madonna 500 milyon dolarlık teklifi reddetti

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yeni reklam kampanyası için Madonna'ya teklif sundu.

Musk, pop müziğin kraliçesi Madonna'ya, Tesla reklamlarında yer alması karşılığında 500 milyon dolar teklif etti.

Britney Spears'tan korkutan kaza! Sağlık durumunu açıkladı

"RUHUM SATILIK DEĞİL" DİYEREK REDDETTİ

7 Grammy sahibi olan ünlü şarkıcı, tarihin en büyük reklam tekliflerinden biri olan bu parayı "ruhum satılık değil" diyerek elinin tersiyle geri çevirdi. Madonna, projede yer almayı reddederek Elon Musk'a teklifini kabul etmediğini bildirdi.

Madonna'nın bu kararı, dünya çapında gündem oldu. Ünlü şarkıcının neden teklifi reddettiği merak konusu oldu.

İddialara göre 67 yaşındaki ünlü şarkıcı, sanatsal kimliğini ve kişisel değerlerini ön planda tuttuğu için bu astronomik teklifi reddetti.

Ölümünden sonra ortaya çıktı: Ozzy Osbourne'den intihar açıklaması!