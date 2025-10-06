Britney Spears'tan korkutan kaza! Sağlık durumunu açıkladı

"Toxic" ve "I Wanna Go" gibi şarkılarla dünya çapında ün kazanan Grammy Ödülü Amerikalı şarkıcı Britney Spears, geçirdiği kaza nedeniyle hayranlarını endişelendirdi.

Uzun süredir müzik dünyasından uzak kalan 43 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dizini sakatladığını duyurdu.

"ARA SIRA ÇIKIYOR, KIRIK MI EMİN DEĞİLİM"

Spears, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir arkadaşının evinde merdivenden düştüğünü belirtti. Kaza anını anlatan Spears, yaşadığı korkuyu şu sözlerle ifade etti:

"Berbat bir kazaydı. Çok korkunçtu... Ara sıra çıkıyor, kırık mı emin değilim ama şimdilik yerine oturmuş durumda."

Sosyal medya hesabında dans videosu da paylaşan Spears’ın, dizindeki bandaja rağmen dans etmeye devam etmesi ise takipçilerini şaşırttı ve ünlü şarkıcıya destek mesajları yağdı.