Britney Spears'tan korkutan kaza! Sağlık durumunu açıkladı

Britney Spears'tan korkutan kaza! Sağlık durumunu açıkladı
Yayınlanma:
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, merdivenden düşerek dizini sakatladığını açıkladı. Sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan şarkıcı, kazayı "Çok korkunçtu" diyerek anlattı.

"Toxic" ve "I Wanna Go" gibi şarkılarla dünya çapında ün kazanan Grammy Ödülü Amerikalı şarkıcı Britney Spears, geçirdiği kaza nedeniyle hayranlarını endişelendirdi.

Uzun süredir müzik dünyasından uzak kalan 43 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dizini sakatladığını duyurdu.

britney-spears.jpg

Ölümünden sonra ortaya çıktı: Ozzy Osbourne'den intihar açıklaması!Ölümünden sonra ortaya çıktı: Ozzy Osbourne'den intihar açıklaması!

"ARA SIRA ÇIKIYOR, KIRIK MI EMİN DEĞİLİM"

Spears, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir arkadaşının evinde merdivenden düştüğünü belirtti. Kaza anını anlatan Spears, yaşadığı korkuyu şu sözlerle ifade etti:

"Berbat bir kazaydı. Çok korkunçtu... Ara sıra çıkıyor, kırık mı emin değilim ama şimdilik yerine oturmuş durumda."

Sosyal medya hesabında dans videosu da paylaşan Spears’ın, dizindeki bandaja rağmen dans etmeye devam etmesi ise takipçilerini şaşırttı ve ünlü şarkıcıya destek mesajları yağdı.

britney-dans.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Magazin
Nükhet Duru'yu akrep soktu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Nükhet Duru'yu akrep soktu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Hülya Avşar son haliyle herkesi şaşırttı
Hülya Avşar son haliyle herkesi şaşırttı
Jetler Özge Özpirinçci ve Salih Bademci için uçacak!
Jetler Özge Özpirinçci ve Salih Bademci için uçacak!