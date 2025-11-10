Lvbel C5 parasını buraya yatırdı: 79 milyon TL ödedi

Dijital platformlarda dinlenme sayılarıyla rekor kıran, müzik dünyasının en çok kazanan isimlerinden biri olan rapçi Lvbel C5, yaptığı yatırımla dikkat çekti.

Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan 24 yaşındaki rapçinin, parasını, lüks otomobil ve marka saatlere yatırdığı öğrenildi.

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, ünlü rapçinin otomobil tutkusu, dudak uçuklatan rakamlara ulaştı. Lvbel C5’in sadece üç aracının toplam değeri 79 milyon TL’yi buluyor. Bu lüks filoda yer alan araçlar ise şunlar:

Lamborghini Urus: 50 milyon TL

Porsche: 14 milyon TL

Aston Martin: 15 milyon TL

Lvbel C5, bu otomobillerine özel plaka takmayı da ihmal etmiyor. Üzerinde “LVB” harflerinin bulunduğu bu özel plakaların her birinin rayici ise 200 bin ile 250 bin TL arasında değişiyor.

Lvbel C5'in araçları

SAAT KOLEKSİYONU VAR

Ünlü rapçinin bir diğer büyük tutkusu ise lüks saatler:

Rolex Submariner: 600 bin TL

Patek Philippe: Binlerce Euro değerinde.

Frank Muller: En son taktığı modelin değeri 115 bin Euro.