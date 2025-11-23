Kral Kaybederse için final kararı!

Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar gibi isimlerin paylaştığı Kral Kaybederse hakkında bir süredir dolaşan final söylentileri nihayet netlik kazandı. Dizi, ekran macerasını sonlandırma kararı aldı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan yapımda, özellikle hikâyede yapılan senaryo değişiklikleri ve eklenen yeni karakterler, final iddialarını giderek güçlendirmişti.

İKİ HAFTADIR GÜNDEMDEYDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kral Kaybederse bitiyor. İki haftadır bu konu gündemdeydi. Netleşmedi deniyordu. Nihayet netleşmiş" bilgisini paylaştı.

Kararın kesinleştiği, dizinin yayınlanan son fragmanında da izleyiciye duyuruldu. Fragmanın sonunda yer alan "son üç bölüm" ifadesiyle, Kral Kaybederse'nin izleyicisine veda edeceği resmileşmiş oldu.