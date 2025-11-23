Kızılcık Şerbeti'nde kriz! Doğukan Güngör rest çekti

Kızılcık Şerbeti'nde kriz! Doğukan Güngör rest çekti
Kızılcık Şerbeti'nde, yaşanan ayrılık ve transferlerin ardından bu kez jenerik sıralaması krize neden oldu.

Dördüncü sezonu ile ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nde son olarak jenerik krizi yaşandı. Ana kadrodaki ayrılıklar ve yeni gelen isimlerin yankısı sürerken, dizinin Fatih'i Doğukan Güngör'den şok bir hamle geldi.

JENERİK SIRALAMASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Dizide Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'nun ayrılması ve kadroya Seray Kaya'nın katılmasıyla birlikte, Doğukan Güngör jenerikte kendi adının Sıla Türkoğlu'nun yerine yazılmasını bekliyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni gelen oyunculardan Seray Kaya'nın adının kendi isminin önüne yazılmasına sinirlenen ünlü oyuncu, tepkisini sosyal medyadan gösterdi.

10b4c9a727b82883bee8d3ae6397447f-840.jpg

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu'nun yeni adresi belli olduKızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu'nun yeni adresi belli oldu

DOĞUKAN GÜNGÖR'DEN REST: TAKİPTEN ÇIKTI!

Jenerikteki bu sıralama değişikliğine bozulan Doğukan Güngör, dizinin resmi sosyal medya hesabını takipten çıktı.

Güngör'ün yapım şirketine, jenerikte beklediği düzeltme yapılana kadar diziyle ilgili hiçbir hesabı takibe almayacağını söylediği iddia edildi.

Bu gelişme, dizide bir ayrılık olup olmayacağı yönündeki soruları da beraberinde getirdi. Doğukan Güngör'ün şu an diziden ayrılma gibi bir durumunun olmadığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

