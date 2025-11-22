Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Kızılcık Şerbesi isimli dizine Doğa karakterini canlandıran oyuncu Sıla Türkoğlu, diziden kendi isteği ile ayrılmıştı.

Ayrılığın ardından Sıla Türkoğlu'nun yeni adresinin belli olduğu belirtildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım süreci devam eden ve aralık ayında sete çıkması planlanan NOW TV'de yayınlanacak olan yerli Doc uyarlaması dizisinde Sıla Türkoğlu'nun de yar alacağı bildirildi.

Dizide 'Mevsim' karakterini canlandırması beklenen Alina Boz'un ayrıldığı, yerine Sıla Türkoğlu ile görüşüldüğü ifadea edildi.

Kızılcık Şerbeti'nde şok ayrılıkların perde arkası! Sette "öpüşme" krizi ve "hijyen" iddiası!

Dizinin yönetmeni Ketche, daha önce Sıla Türkoğlu ile Kızılcık Şerbeti dizisinde birlikte çalışmıştı. Değişikliğin yönetmenin isteği ile gerçekleştiği ifade edildi.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999'da İzmir'de doğdu.

Oyunculuğa 2018 yılında Ağlama Anne dizisiyle başladı.

2019'da Yemin, 2020'de Emanet dizisinde rol aldı.

Son olarak 2022-2025 yılları arasında, Show TV'de yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa rolünü canlandırdı.

2023 yılında düzenlenen 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazandı.