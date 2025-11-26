Kızılcık Şerbeti'nde transfer bitmiyor: Bir isim daha katıldı

Kızılcık Şerbeti'nde transfer bitmiyor: Bir isim daha katıldı
Çok sayıda ayrılığın yaşandığı Kızılcık Şerbeti dizisi, kadrosuna yeni oyuncular katmayı sürdürüyor.

Kızılcık Şerbeti dizisi, senaryosunu yepyeni bir çehreye kavuşturmak amacıyla kadrosuna oyuncu katmaya devam ediyor. Çok sayıda ayrılığın ardından diziye son olarak, Tuncay karakterinin hikâyesini hareketlendirecek kritik bir isim daha dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye Tuncay’ın koruması Salih de katılıyor. Daha önce “Deniz Yıldızı” ve “Arak” dizilerinde rol alan, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu Barış Onan, 115. Bölüm itibariyle Salih karakterine hayat verecek.

ÜST ÜSTE TRANSFERLER

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundaki hareketlilik, yalnızca Barış Onan ile sınırlı değil. Son dönemde diziye Seray Kaya, Özge Borak ve Hakan Karahan gibi isimler katılmıştı.

Öte yandan, geçtiğimiz sezonlarda diziden ayrılan Yiğit Kirazcı'nın da geri döneceği öğrenilmişti. Diziden Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak ve Ece İrtem ise ayrılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

