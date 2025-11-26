Aydan Şener'in acı günü!

Ünlü oyuncu Aydan Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Nezir Şener'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan Şener, acısını takipçileriyle paylaştı.

Aydan Şener, babasına veda ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yakışıklım benim.. İlk aşkım.. yol arkadaşım.. canım babam.. Güle güle.. Mekanın cennet olsun.."

CENAZE BİLGİLERİNİ DE PAYLAŞTI

Aydan Şener, babasının ne zaman son yolculuğuna uğurlanacağını da sosyal medya hesabından duyurdu.

Usta oyuncunun babasının cenazesi yarın Zincirlikuyu Camii'nden öğle namazını müteakip kaldırılacak.

AYDAN ŞENER KİMDİR?

1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te doğan Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1984 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

1986 yılında rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı.