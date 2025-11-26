Aydan Şener'in acı günü!

Aydan Şener'in acı günü!
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Aydan Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi verdi. Şener, babasını kaybettiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu Aydan Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Nezir Şener'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan Şener, acısını takipçileriyle paylaştı.

Aydan Şener, babasına veda ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yakışıklım benim.. İlk aşkım.. yol arkadaşım.. canım babam.. Güle güle.. Mekanın cennet olsun.."

587045980-18539850019009687-516340322799500973-n-11zon.jpg

Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'dan şok hamleGökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'dan şok hamle

CENAZE BİLGİLERİNİ DE PAYLAŞTI

Aydan Şener, babasının ne zaman son yolculuğuna uğurlanacağını da sosyal medya hesabından duyurdu.

Usta oyuncunun babasının cenazesi yarın Zincirlikuyu Camii'nden öğle namazını müteakip kaldırılacak.

fgdf.png

İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay'ın yeni hayatı!İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay'ın yeni hayatı!

AYDAN ŞENER KİMDİR?

1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te doğan Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1984 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

1986 yılında rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Magazin
İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay'ın yeni hayatı!
İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay'ın yeni hayatı!
Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'dan şok hamle
Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'dan şok hamle