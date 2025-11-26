İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay'ın yeni hayatı!

Yayınlanma:
İstanbul'u terk ederek doğayla iç içe bir yaşam için İzmir'e taşınan Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve İstanbul'u terk ederek İzmir'e yerleşen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeni yaşam tarzıyla dikkat çekti.

Sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte doğanın içinde bir ev yaptıran Yeşilçay, İzmir'deki yeni hayatından kesitleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaştığı görüntülerde traktör sürdüğü, elektrikli testereyle çalıştığı ve zeytin hasadına katıldığı anlar yer aldı. Yeşilçay, bu anları, "Çalışıyoz gariii" notuyla yayınladı.

new-project-2025-11-26t155920-219.jpg

İSTANBUL'DAN NEDEN AYRILDI?

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Nurgül Yeşilçay, İstanbul'u terk etme nedenlerini de açıklamıştı.

nurgul-yesilcay.webp

Her dakika trafik olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, herkesin çok gergin ve kavga etmeye hazır olduğunu da ifade etmişti. Ünlü oyuncu, İstanbul'da yediği her şeyin çok lezzetsiz olduğunu da sözlerine eklemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

