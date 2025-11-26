İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay'ın yeni hayatı!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve İstanbul'u terk ederek İzmir'e yerleşen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeni yaşam tarzıyla dikkat çekti.

Sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte doğanın içinde bir ev yaptıran Yeşilçay, İzmir'deki yeni hayatından kesitleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaştığı görüntülerde traktör sürdüğü, elektrikli testereyle çalıştığı ve zeytin hasadına katıldığı anlar yer aldı. Yeşilçay, bu anları, "Çalışıyoz gariii" notuyla yayınladı.

İSTANBUL'DAN NEDEN AYRILDI?

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Nurgül Yeşilçay, İstanbul'u terk etme nedenlerini de açıklamıştı.

Her dakika trafik olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, herkesin çok gergin ve kavga etmeye hazır olduğunu da ifade etmişti. Ünlü oyuncu, İstanbul'da yediği her şeyin çok lezzetsiz olduğunu da sözlerine eklemişti.