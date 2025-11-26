Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'dan şok hamle

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile nikâh masasına oturmuş ve bu evlilikten üç çocuğu olmuştu. 13 yıllık birlikteliğin ardından Özoğuz ile Ülken, geçtiğimiz ocak ayında boşandı.

Bu ayrılığın ardından Gökhan Özoğuz'un ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yakınlaştığı ileri sürülmüş, hatta ikilinin birlikte yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

Ediz Hun öfkesini kontrol edemedi: Pencereden dışarı attım!

TAKİBİ BIRAKTILAR

Bir restoranın otoparkında baş başa yemek yerken görüntülenen Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah, çıkan tüm söylentileri kesin bir dille yalanlamayı sürdürmüştü.

Son olarak, ikiliden herkesi şaşırtan bir hamle geldi. Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.