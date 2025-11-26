Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'dan şok hamle

Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'dan şok hamle
Yayınlanma:
Gökhan Özoğuz ile ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın isimleri, uzun süredir aşk iddialarıyla gündemdeydi. İkiliden, şaşırtıcı bir hamle geldi.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile nikâh masasına oturmuş ve bu evlilikten üç çocuğu olmuştu. 13 yıllık birlikteliğin ardından Özoğuz ile Ülken, geçtiğimiz ocak ayında boşandı.

Bu ayrılığın ardından Gökhan Özoğuz'un ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yakınlaştığı ileri sürülmüş, hatta ikilinin birlikte yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

gokhan-farah-1.webp

Ediz Hun öfkesini kontrol edemedi: Pencereden dışarı attım!Ediz Hun öfkesini kontrol edemedi: Pencereden dışarı attım!

TAKİBİ BIRAKTILAR

Bir restoranın otoparkında baş başa yemek yerken görüntülenen Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah, çıkan tüm söylentileri kesin bir dille yalanlamayı sürdürmüştü.

Son olarak, ikiliden herkesi şaşırtan bir hamle geldi. Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

gokhan-farah-2.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Magazin
Aydan Şener'in acı günü!
Aydan Şener'in acı günü!
İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay'ın yeni hayatı!
İstanbul'u terk eden Nurgül Yeşilçay'ın yeni hayatı!