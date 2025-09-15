Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem kimdir?

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristlerinden Merver Göntem gözaltına alındı.

MERVE GÖNTEM KİMDİR?

Merve Göntem, İstanbul’da dünyaya geldi ve eğitimini İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde tamamladı.

Senaristlik kariyerine genç yaşta adım atan Göntem, sektördeki ilk önemli deneyimini “Bihter” filmi ile elde etti. Göntem ardından, Türkiye’nin en çok izlenen ve konuşulan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinin senarist kadrosuna dahil oldu.

Merve Göntem’in 30’lu yaşlarının ortalarında olduğu tahmin edilmektedir.

Bora Elkoca ile evli olan Göntem’in bir kız çocuğu vardır.

Merve Göntem

MERVE GÖNTEM NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında soruşturma başlatıldı. Göntem, Cihangir'deki evinden polis ekiplerince gözaltına alındı. Göntem'in 4 yıl önce verdiği bir röportaj nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.