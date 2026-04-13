Kavak Yelleri'nin Efe ve Deniz'i yıllar sonra karşılaştı! "Tesadüfün böylesi"

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Kavak Yelleri'nin unutulmaz karakterleri Efe ve Deniz'i canlandıran Dağhan Külegeç ile İbrahim Kendirci, yıllar sonra sürpriz bir şekilde yeniden bir araya geldi.

Külegeç, motosikletiyle seyir halindeyken eski rol arkadaşı İbrahim Kendirci ile tesadüfen karşılaştı. İkili, motosikletlerini yol kenarına çekerek kısa bir mola verdi ve bu anı ölümsüzleştirmek için birlikte fotoğraf çektirdi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Dağhan Külegeç, fotoğrafa “Tesadüfün böylesi” notunu ekledi. Paylaşım, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Oyunculuk kariyerine devam eden Külegeç’in aksine, İbrahim Kendirci ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Kendirci, şimdilerde müzisyen kimliğiyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.