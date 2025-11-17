Kanserle savaşan Irmak Ünal'dan yeni mesaj!

Meme kanserine yakalanan Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak yaşadığı süreci anlattı.

Yakın zamanda meme kanserine yakalandığını duyurarak sevenlerini üzen ve 3.5 yıldır Bali'de yaşayan usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, kanserle mücadelesine dair duygularını aktardı.

Yoga eğitmeni olarak kariyerine devam eden ve fit yaşam tarzıyla tanınan 47 yaşındaki Ünal, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"HİÇ BEKLEMEDİĞİM ANDA GELEN BİR HUZUR"

Irmak Ünal, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bu hafta perdeler biraz daha aralandı. Hiç beklemediğim anda gelen bir huzur, hiç konuşmayan ama çok şey anlatan bir enerji… Kalbimin etrafında sessiz bir alan açıldı."

Hayatındaki insanları birer işaret olarak gördüğünü belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen insanın ihtiyacı olan sadece bu: Akışa teslim olmak, güvendiğini hatırlamak ve kimsenin görmediği yerlerden güç toplamak. Hayatı izledikçe şunu fark ediyorum… Etrafımdaki insanlar birer işaret gibi. Doğru frekans, doğru kalpler, doğru zaman."

"VE BEN HER GÜN, BİRAZ DAHA…"

"Her bitiş bir başlangıçtır" diyerek umut dolu bir mesaj veren Irmak Ünal, kanserle mücadelenin kendisine getirdiği en büyük dersi de açıkladı. Ünal, hayatına ve kendisine olan bakış açısının değiştiğini belirtti:

"Şükür başka bir dilden konuşuyor artık içimde. Ve ben her gün, biraz daha… Kendime yaklaşmanın ne demek olduğunu anlıyorum. Hem hayata, hem yaratana, hem kendime biraz daha aşkla bakıyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

