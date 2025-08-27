Kalben'den taciz ifşaları hakkında sarsıcı açıklama: "Değer verdiğim bir insanın yanında gördüm!"

Son günlerde sosyal medyayı sarsan ve sanat camiasından birçok ünlü ismin adının karıştığı taciz ifşaları gündemdeki yerini korurken, ünlü şarkıcı Kalben, konuya ilişkin içini döktüğü bir video yayınladı.

Kendi deneyimlerine benzer hikayeleri okudukça neler hissettiğini dile getiren ünlü şarkıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde o kadar çok yağıyor ki üzerime aynı konuda bilgi, farklı insanlarla ilgili, benim deneyimlerime benzer deneyimler okuyorum, benim anlamlandıramadığım deneyimleri anlamlandırmaya çalışıyorum. 'A bu da öyleymiş' diye.

"SUÇLULARI SERBEST BIRAKAN BİR SİSTEM SENİ ASLA SERBEST BIRAKMAYACAK"

Çok yorulduğumu hissediyorum zihinsel olarakta, bedensel olarakta ve duygusal olarak dışa vurmaya çalışıyorum bunu. Öfkeleniyorum, çok öfkeleniyorum. Sonra diyorum ki şimdi öfkeyle bir şey söyleyeceksin, öfkeyle bir şey yapacaksın ve öfkelenen o kadın olacaksın. Seni öfkelendirmek için her şeyi yapan bir sistemin içinde öfkelendiğinde sen haksız olacaksın. Suçluları serbest bırakan bir sistem seni asla serbest bırakmayacak.

"BENDE TİKSİNTİ BIRAKMIŞ OLAN İNSANI GÖRDÜM"