Kalben'den taciz ifşaları hakkında sarsıcı açıklama: "Değer verdiğim bir insanın yanında gördüm!"

Son günlerde birçok ünlü isim hakkında ortaya çıkan taciz iddialarının ardından ünlü şarkıcı Kalben, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Kendi deneyimlerini hala paylaşamadığını söyleyen Kalben, "O yüzden bu kadar zor bir şeyi başarabilen insanlara lütfen kulak verelim" dedi.

Son günlerde sosyal medyayı sarsan ve sanat camiasından birçok ünlü ismin adının karıştığı taciz ifşaları gündemdeki yerini korurken, ünlü şarkıcı Kalben, konuya ilişkin içini döktüğü bir video yayınladı.

Kendi deneyimlerine benzer hikayeleri okudukça neler hissettiğini dile getiren ünlü şarkıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde o kadar çok yağıyor ki üzerime aynı konuda bilgi, farklı insanlarla ilgili, benim deneyimlerime benzer deneyimler okuyorum, benim anlamlandıramadığım deneyimleri anlamlandırmaya çalışıyorum. 'A bu da öyleymiş' diye.

kalben.jpeg

Taciz skandallarına Saadet Işıl Aksoy da ses çıkardı: O kadar çeşitli şekillerde tacize uğramıştım kiTaciz skandallarına Saadet Işıl Aksoy da ses çıkardı: O kadar çeşitli şekillerde tacize uğramıştım ki

"SUÇLULARI SERBEST BIRAKAN BİR SİSTEM SENİ ASLA SERBEST BIRAKMAYACAK"

Çok yorulduğumu hissediyorum zihinsel olarakta, bedensel olarakta ve duygusal olarak dışa vurmaya çalışıyorum bunu. Öfkeleniyorum, çok öfkeleniyorum. Sonra diyorum ki şimdi öfkeyle bir şey söyleyeceksin, öfkeyle bir şey yapacaksın ve öfkelenen o kadın olacaksın. Seni öfkelendirmek için her şeyi yapan bir sistemin içinde öfkelendiğinde sen haksız olacaksın. Suçluları serbest bırakan bir sistem seni asla serbest bırakmayacak.

"BENDE TİKSİNTİ BIRAKMIŞ OLAN İNSANI GÖRDÜM"

Kendilerine zarar veren insanların isimlerini söyleyebilen insanlar o kadar güçlü bir davranış sergiliyorlar ki ben onu hala yapamıyorum. Daha az önce değer verdiğim bir insanın yanında, bana benim sınırlarımı aşarak davranmış olan, bende bir rahatsızlık, tiksinti bırakmış olan bir insanı gördüm. Ona gidip söylemeli miyim bunu? Ondan nasıl bir cevap alacağım bilmiyorum. Çok kitlenmiş hissediyorum. Bilemiyorum, hala bilemiyorum ben mesela. O yüzden bu kadar zor bir şeyi başarabilen insanlara lütfen kulak verelim, dinleyelim onları. Onların bahsettiği isimlere bir bakalım. Önce isimlere bir bakalım, bunu yapabiliriz bence. Önce kadınları dinleyebiliriz, bir kere bunu yapabiliriz."

kalben-video.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

