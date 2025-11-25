Jennifer Lopez düğünde şarkı söyledi 2 milyon dolar aldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Hindistan’ın Udaipur kentinde gerçekleşen dört günlük ihtişamlı bir düğünde sahne aldı. Ünlü şarkıcı, milyarder bir çiftin düğün töreninde verdiği özel konser için 2 milyon dolar kazandı.

Düğünde “Waiting for Tonight” ve “Get Right” gibi hit parçalarını seslendiren Lopez, finalde gelin ve damatla sahnede kadeh kaldırdı.

İLAÇ VE TEKNOLOJİ DEVLERİ NİKAH KIYDI

Gelin Netra Mantena, ilaç sektöründe tanınan Ingenus Pharmaceuticals’ın CEO’su Rama Raju Mantena’nın kızı.

Damat Vamsi Gadiraju ise “Superorder” adlı yemek sipariş platformunun kurucularından ve teknoloji alanında servet sahibi bir girişimci. Gadiraju, Forbes’in “30 Yaş Altı 30” listesinde de yer almıştı.

20 Kasım’da başlayan düğün kutlamalarında DJ Tiesto ilk geceyi yönetti. Ardından geleneksel Hint törenleri düzenlendi. Bollywood yıldızları Dia Mirza, Amyra Dastur ve Sophie Choudry’nin de aralarında bulunduğu birçok ünlü davetliler arasındaydı.

TRUMP'UN OĞLU DA KATILDI

ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve sevgilisi Bettina Anderson da kutlamalara katıldı.

Trump Jr. ve sevgilisinin geleneksel Hint kıyafetleri giydiği de görüldü.