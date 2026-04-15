Jason Statham yine Antalya'yı seçti: Paylaşımı olay oldu

Çekimlerinin büyük bölümü Antalya’da gerçekleştirilen “Servet Operasyonu” filminde rol alan dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Jason Statham, çekimler sırasında uzun süre Belek’te bir otelde konaklamıştı.

Aksiyon filmlerinin sevilen ismi Statham, tatil için yeniden Belek'e gelirken bu kez kaldığı oteldeki mağara havuzunda çocuğuyla çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olarak, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Sezen Aksu'dan 9 şarkı birden! İlk kez piyasaya çıkacak

JASON STATHAM KİMDİR?

26 Temmuz 1967 doğumlu olan 58 yaşındaki Statham, aksiyon filmleriyle tanınmadan önce 12 yıl boyunca İngiliz Milli Dalış Takımı'nda yer almıştı.

Modellik yaptığı sırada keşfedilip, 1998 yapımı Ateşten Kalbe, Dandik Kutu filmiyle oyunculuğa başladı.

Kariyeri boyunca Taşıyıcı, Kapışma, Cehennem Melekleri ve Hızlı ve Öfkeli gibi dünyaca ünlü yapımlarda rol aldı. (DHA)