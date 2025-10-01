"İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek" demişti: Özcan Deniz'in planı ortaya çıktı

Özcan Deniz’in, "Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek" sözlerinin ardındaki sır perdesi aralandı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, İstanbul konserinde, "Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ’ın yazısına göre, Deniz'in bu açıklamalarının nedeni, abisinden gelen rahatsız edici mesajların hem onu hem de eşi Samar Dadgar'ı bunaltmış olması. Çift, bu baskılardan uzaklaşmak için kısa bir süreliğine gözlerden uzak bir hayat planlıyor.

Özcan Deniz'in, veda sinyali olarak algılanan sözleri, Türkiye'den ayrılma anlamına ise gelmiyor. Ünlü şarkıcı ve eşi, İstanbul Zekeriyaköy’de yeni bir ev arayışına bile başlamış durumda.

SAKALININ SIRRI DA ÇÖZÜLDÜ

Öte yandan, Özcan Deniz'in sosyal medyada çok konuşulan sakallı görünümünün, yeni film projesi olan "Son Yemek" için bir hazırlık olduğu öğrenildi.

Eylül ayında çekimlerine başlanan bu filmde hem gençlik hem de yaşlılık dönemini canlandıracak olan Deniz, sakalını yaşlılık sahneleri için bırakmış. Çekimler tamamlandığında ise sakalını keserek eski imajına geri dönecek.

Kaynak:Hürriyet

