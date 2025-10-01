Güllü düştükten sonra kızının bu görüntüleri ilk defa ortaya çıktı

Yayınlanma:
Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ardından kızının annesinin başında sinir krizi geçirdiği görüntüler ortaya çıktı.

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ardından yürek burkan görüntüler ortaya çıktı.

ANNESİNİN BAŞINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem'in, annesi düştükten sonra başında sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde Ülkem'in, “anne, anne, anne” diye feryat ettiği duyuldu.

Soru çok yanıt yok: Güllü’nün oğlunun ifadesi de sır perdesini aralamadıSoru çok yanıt yok: Güllü’nün oğlunun ifadesi de sır perdesini aralamadı

Güllü'nün ölümü ile ilgili Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı basın açıklamasında, şu ifadelere yer verilmişti:

"26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır.

Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

Kaynak:DHA

