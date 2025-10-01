Güllü düştükten sonra kızının bu görüntüleri ilk defa ortaya çıktı

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ardından yürek burkan görüntüler ortaya çıktı.

ANNESİNİN BAŞINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem'in, annesi düştükten sonra başında sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde Ülkem'in, “anne, anne, anne” diye feryat ettiği duyuldu.

Soru çok yanıt yok: Güllü’nün oğlunun ifadesi de sır perdesini aralamadı

Güllü'nün ölümü ile ilgili Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı basın açıklamasında, şu ifadelere yer verilmişti: