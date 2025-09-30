Soru çok yanıt yok: Güllü’nün oğlunun ifadesi de sır perdesini aralamadı

“Güllü” ismiyle tanınan Gül Tut’un ölümü sevenlerini yasa boğdu. Güllü’nün ani ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili her iddia derinlemesine araştırılıyor.

Ekipler, Güllü’nün evinde kurulu olan yapay zeka özellikli güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek sistemin ses ve hareket odaklı kayıt yapabildiğini, videodaki bazı kesintilerin de bundan kaynaklandığını tespit etti. Görüntülerin, detaylı bir biçimde analiz edilmesi amacıyla Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı'nda incelemeye alındığı bildirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki kamera kayıt incelemelerinde ve ünlü sanatçının komşularıyla yapılan görüşmelerde de olay günü herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı tespit edildi.

DAHA ÖNCE DE DÜŞÜP HASTANEYE GİTMİŞ!

Güllü'nün daha önce de evin zemin döşemesinin kaygan olması nedeniyle yere düştüğü ve bu sebeple hastaneye başvurduğu, tedavisi sırasında da polis ekiplerine bu şekilde ifade verdiği ortaya çıktı.

Olayın yaşandığı gün, evde kızı, arkadaşı ve Güllü'nün dışında bir kişinin varlığına ilişkin iddialara yönelik de herhangi bir bilgi ve delile ulaşılamadığı, şarkıcının yapılan otopsisinde de darp izi gibi bulgulara rastlanılmadığı açıklandı. Güllü'nün olay anında alkol veya uyuşturucu etkisinde olup olmadığının tespit edilmesi için otopsi sırasında alınan kan örnekleri ve numuneler ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor.

Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin

GÜLLÜ’NÜN OĞLU İFADE VERDİ!

Ünlü sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, verdiği ifadede İstanbul'daki evinde uyuduğu sırada ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini aradığını ifade ederek ablasının telefonda çığlık attığını aktardı ve "(Annem düştü ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya.) diye yakarış içindeydi. Hemen bir yakınımla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim" dedi.

Gülter, yolda olduğu sırada annesi Güllü'nün evindeki güvenlik kamera görüntülerini çevrimiçi bağlantı sayesinde izlediğini, annesinin tuvaletten çıktıktan sonra yüksek sesle roman havası çaldığını duyduğunu ifade ederek "Annem 'hazır mıyız hadi kalkın oynayalım.' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Hay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar.” ifadelerini kullandı.

“DAHA ÖNCE BEN DE ANNEM DE YERE ÇOK DÜŞTÜK”

“Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır.” ifadelerini kullanan Gülter, “Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum.” dedi.

Gülter, ifadesinin devamında “Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir." ifadelerini kullandı.