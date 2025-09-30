Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin

Yayınlanma:
“Güllü” ismiyle tanınan Gül Tut’un ani ölümü, tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken Güllü'nün temizlikçisi ilk kez konuştu. Güllü’nün temizlikçisine söylediği o sözler yürek yaktı.

Tüm ülkeyi derin bir yasa boğan Güllü’nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken Güllü’nün temizlikçisinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Güllü ismiyle tanınan Gül Tut’un ölümünde ilk bulgular, düşmenin yüksekten kaynaklandığını gösterirken soruşturma kapsamında hazırlanan savcılık raporuna göre, ünlü sanatçı o gece evde kızı Tuyan Ülkem ve temizlikçisi Arzu Arslan ile birlikteydi.

Güllü’nün kızı, verdiği ifadede akşam yemeğinin ardından film izlediklerini, ilerleyen saatlerde ise annesinin Roman havası eşliğinde oynadığını, saat 01.20 sularında ise dengesini kaybederek açık pencereden düştüğünü ifade etti.

gullu3.jpg

RAPORLARDAKİ KAYGAN ZEMİN DETAYI!

Olay yeri incelemesinde, terasın zemininde sabun kalıntılarına rastlanırken zeminin bu sebeple kaygan olduğu raporlarda belirtildi. Bu durum ise, kazanın temizlik yapılırken kullanılan malzemelerle bağlantılı olabileceğini akıllara getirdi.

Güllü'nün avukatlarından açıklama: Hiçbir şüpheye yer bırakılmayacak!Güllü'nün avukatlarından açıklama: Hiçbir şüpheye yer bırakılmayacak!

TEMİZLİKÇİSİNİN İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ!

Uzun yıllar boyunca Güllü’nün yanında çalışan Arzu Arslan, ünlü sanatçının temizlik konusunda çok titiz olduğunu belirtti. Show Ana Haber’e açıklamalarda bulunan Arslan, "Çok temizlik hastasıydı. Çamaşır suyunu lavabolarda kullanırdım, yerlerde kullanmazdım. Sabun kokulu deterjanlarla silerdim. Ben yokken de sık sık evini temizlerdi. Çok titizdi, evini hiç dağınık bırakmazdı” ifadelerini kullandı.

gullunun-evi.webp

“CAMA ÇIKMA, DÜŞERSİN” DEMİŞ!

Arslan, ifadelerinin devamında, “Üç aydır silmemiştim camlarını. 'Arzu, cama çıkma, camdan düşersin. Senin küçük çocuğun var. Bırak kirli kalsın' derdi" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

