Otomobil caddenin ortasında alev alev yandı: Geriye demir yığını kaldı

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi’nde, saat 13.900 sıralarında meydana gelen olayda, Bakırköy istikametinde ilerleyen otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle duman yükseldi. Dumanları fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekti ve alevlere müdahalede bulunmak istedi.

ALEVLERE KONTROL ALTINA ALINDI!

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik akışını tek şeritten kontrollü şekilde sağlarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

ARAÇ DEMİR YIĞININA DÖNDÜ!

Yangının söndürülmesinin ardından demir yığınına dönen otomobil çekiciyle otoparka kaldırılırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangını çevredeki sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.